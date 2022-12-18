Погода на 18 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Ночью будет кратковременный дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 18 декабря:
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