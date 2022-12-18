Погода на 18 декабря: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Ночью будет кратковременный дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

По состоянию на вечер, 17 декабря, в Днепре после ракетных…

Мальчик чудом выжил: в Уганде бегемот проглотил двухлетнего ребенка Бегемот напал на 2-летнего мальчика в Уганде. Животное почти наполовину проглотило ребенка, а затем выплюнуло, говорится в заявлении местной полиции. Об этой ситуации рассказало издание CNN. просмотров

Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре В Днепре на жилмассивах открылись елочные базары. Выбор не очень большой – в основном это сосна, елок – совсем немного, но среди всего этого привычного ассортимента попадается даже пихта. Журналисты dnepr. Info узнали, во сколько в этом году обойдется покупка… просмотров

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