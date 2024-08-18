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Погода на 18 августа: в Днепре будет жарко

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 18 августа: в Днепре будет жарко

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 18 августа: 

  • Какая погода стоит 18 августа, такой она будет и 28 августа.
  • Солнце за тучу садится – ждите непогоду в ближайшие дни.
  • Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.

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