Погода на 18 августа: в Днепре будет жарко

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре будет наблюдаться в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 18 августа:
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Чудесного дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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