Погода на 17 июня: в Днепре немного облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре по утрам и вечерам, а днем небо могут затянуть тучи, но ненадолго.

Ночь и утро пройдут без осадков. Днем может быть мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 17 июня:

Если ясная погода, но кувшинки закрылись — скоро начнется дождь;

В первой половине дня радуга указывает на дождь;

Если 17 июня идет дождь, пройдет дождь еще 2-3 дня.

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