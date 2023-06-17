Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 17 июня: в Днепре немного облачно, но тепло

Сегодня 06:15
просмотров

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре по утрам и вечерам, а днем небо могут затянуть тучи, но ненадолго.

Новости Днепра про Погода на 17 июня: в Днепре немного облачно, но тепло

Ночь и утро пройдут без осадков. Днем может быть мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 17 июня:  

  • Если ясная погода, но кувшинки закрылись — скоро начнется дождь;
  • В первой половине дня радуга указывает на дождь;
  • Если 17 июня идет дождь, пройдет дождь еще 2-3 дня.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 17 июня: в Днепре немного облачно, но теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 17 июня: в Днепре немного облачно, но теплоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре создадут парк мемов из демонтированных памятников
    Новости Днепра
    Вчера 19:24
    В Днепре создадут парк мемов из демонтированных памятников

    Интересные новости!

    Погода на 16 июня: в Днепре возможен небольшой дождь
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода на 16 июня: в Днепре возможен небольшой дождь

    Захватите с собой зонт!

    Берегите себя: жителей Днепра предупреждают об опасном метеорологическом явлении
    Новости Днепра
    15.06.2023 18:40
    Берегите себя: жителей Днепра предупреждают об опасном метеорологическом явлении

    Берегите себя!

    Погода на 15 июня: в Днепре облачно, возможен дождь
    Новости Днепра
    15.06.2023 06:15
    Погода на 15 июня: в Днепре облачно, возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Последние новости

    Враг продолжает терроризировать Никополь: подробности от ОВА
    Враг продолжает терроризировать Никополь: подробности от ОВА

    В течение дня, 16 июня, было неспокойно на Никопольщине. Агрессор накрывал город артиллерией.

    Вчера 22:00
    просмотров
    230 рыб: водный патруль Днепропетровщины обнаружил браконьера
    230 рыб: водный патруль Днепропетровщины обнаружил браконьера

    В поселке Днепровское Верхнеднепровского района во время комендантского часа патрульные роты по обслуживанию водных объектов остановили для проверки водителя автомобиля ВАЗ.

    Вчера 21:15
    просмотров
    «Кинжалы» и «Калибры»: ситуация на вечер сегодня 16 июня
    «Кинжалы» и «Калибры»: ситуация на вечер сегодня 16 июня

    Оккупанты сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Украинские военные атаковали 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских подразделения врага на огневых позициях.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину
    Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину

    40-летний Дмитрий Лупало 28 мая мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепре создадут парк мемов из демонтированных памятников
    В Днепре создадут парк мемов из демонтированных памятников

    Интересные новости!

    Вчера 19:24
    просмотров
    В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)
    В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)

    16 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе на улице Янтарная Амур-Нижнеднепровского района города Днепр из металлического гаража идет дым.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрут
    В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрут

    В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы временно изменят маршрут в связи с перекрытием движения транспорта по пр. Леси Украинки.

    Вчера 18:45
    просмотров
    В Никополе женщина пригласила в гости мужчину, а затем ударила его ножом в сердце
    В Никополе женщина пригласила в гости мужчину, а затем ударила его ножом в сердце

    14 июня около 20:00 в полицию Никополя поступило сообщение о поножовщине в одной из квартир.

    Вчера 18:41
    0
    просмотров
    50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело «поле» роз
    50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело «поле» роз

    Розы пахнут просто невероятно!

    Вчера 17:52
    0
    просмотров
    Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость
    Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость

    В Украине первые водительские права выдаются сроком на два года – они являются временными. После этого срока водитель может их обменять на документ, который будет действителен 30 лет – это постоянные права. Но их также можно менять при утере, смене…

    Вчера 17:46
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх