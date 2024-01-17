Погода на 17 января: в Днепре будет ясно, но прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -8°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.

В Днепр запретили ввозить товары из Швеции В Украину и Днепр нельзя ввозить некоторые грузы из Швеции. 3 просмотров