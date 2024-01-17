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Погода на 17 января: в Днепре будет ясно, но прохладно

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 17 января: в Днепре будет ясно, но прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -8°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 17 января: 

  • Много снега – удачный год для пчеловодов
  • Утренний туман – будет хороший урожай яровых культур
  • Облака плывут низко – до похолодания
  • Ярко светят звезды – погода будет ветреной.
  • Безоблачное небо – морозы задержатся надолго

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