Погода на 17 января: в Днепре будет ясно, но прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -8°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 17 января:
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Хорошего дня, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.
В Днепре молодые люди напали на сверстника.
В Украину и Днепр нельзя ввозить некоторые грузы из Швеции.
Рыболовы Днепра рыбачат круглосуточно.
В Днепре спасали замерзших посреди реки лебедей.
Девочка не хотела жить со своей тетей.
В ближайшие сутки дороги покроет гололедица.
В Днепре мужчина, неделю назад вышедший из тюрьмы, снова попал под стражу из-за кражи.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Многие взрослые знают все о календаре прививок для детей, но мало кто из них задумывается, что и взрослым также нужно регулярно делать повторные прививки. Не стоит думать, что вакцинироваться от различных недугов необходимо только в детстве, а во взрослом возрасте…
Люди, оказавшиеся без крова, смогут поехать в Норвегию, где переждут войну.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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