Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Днепре опять прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показываться до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 17 сентября:
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