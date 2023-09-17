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Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Днепре опять прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показываться до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 17 сентября: 

  • На луке много шелухи — зима будет очень холодной.
  • Большой урожай рябины — к морозам зимой.
  • После дождя земля быстро высохла — ждали ненастья.
  • День дождливый — к сухой осени.
  • Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.
  • Большие муравьиные кучи — к холодной зиме.
  • Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.

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Новости Днепра про Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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