Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Днепре опять прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показываться до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 17 сентября:

На луке много шелухи — зима будет очень холодной.

Большой урожай рябины — к морозам зимой.

После дождя земля быстро высохла — ждали ненастья.

День дождливый — к сухой осени.

Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.

Большие муравьиные кучи — к холодной зиме.

Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.

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