Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 17 сентября:
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