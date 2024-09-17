Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем ​​покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

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