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Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 17 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем ​​покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 17 сентября: 

  • Если утром идет дождь — ждите хорошую погоду.
  • Многие муравейники предполагают морозную зиму.
  • Если на елках много шишек, то зима будет теплой.

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