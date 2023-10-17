Погода на 17 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается переменная облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. К обеду столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Захватите с собой зонт!

Надеемся, в Днепре такая погода будет не скоро...

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