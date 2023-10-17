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Погода на 17 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 17 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается переменная облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. К обеду столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 17 октября: 

  • У белки цвет шерсти изменился – к морозной зиме.
  • Свинья солому таскает – к буре.
  • Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде.
  • Красная заря вечером – к ветру.
  • Ночные заморозки — к ноябрьским холодам.

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