Погода на 17 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается переменная облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. К обеду столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 17 октября:
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Готовьте теплые вещи!
Надеемся, в Днепре такая погода будет не скоро...
Захватите с собой зонт!
Это важно!
В этом году наблюдается аномальное цветение растений.
Такого с самокатами в Днепре не делали.
На Днепропетровщине спасатели помогали мальчику, застрявшему рукой в чайнике.
В Днепре на Монастырском острове высадили три десятка сосен.
Часть садов могут открыть уже к концу октября.
Женщину госпитализировали.
Готовьте теплые вещи!
Неподалеку от Днепра есть свои горы и скалы. Самая большая из них – гора Калитва была наблюдательным пунктом казаков. У каждой возвышенности есть свои легенды и секреты.
На Днепропетровщине мужчины в течение месяца обворовывали фермеров.
Прогнозируют, что куриные яйца в этом году снова будут рекордсменом по росту цен.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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