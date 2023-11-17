Погода на 17 ноября: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Вероятнее всего, без осадков. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 17 ноября:
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