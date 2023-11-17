Погода на 17 ноября: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Вероятнее всего, без осадков. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

В эти выходные в Украине ожидается стремительное похолодание.

В этом году слишком много природных аномалий.

На Днепропетровщине мужчина из-за судорог получил тяжелую травму головы 15 ноября в одном из поселков Новомосковского района 49-летний мужчина получил тяжелую травму головы. 4 просмотров