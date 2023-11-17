Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 17 ноября: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
просмотров

Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 17 ноября: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Вероятнее всего, без осадков. Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 17 ноября: 

  • Зелёная заря вечером — к ясной погоде.
  • Снегопад в этот день сулит хороший урожай озимых.
  • Туман — к оттепели, а иней на деревьях и траве — к холодам.
  • Утки остаются на зимовку — к мягкой зиме.
  • Если снег выпал и не тает, то будет весной много подснежников.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 17 ноября: в Днепре будет облачноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 17 ноября: в Днепре будет облачноРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Осенняя аномалия: на Днепропетровщине до сих пор цветет волшебная календула (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 20:05
Осенняя аномалия: на Днепропетровщине до сих пор цветет волшебная календула (ФОТО)

В этом году слишком много природных аномалий.

Погода на 16 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 16 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Жестокие морозы накроют Украину уже в ноябре: ждать ли -15 в Днепре
Новости Днепра
15.11.2023 15:49
Жестокие морозы накроют Украину уже в ноябре: ждать ли -15 в Днепре

В эти выходные в Украине ожидается стремительное похолодание.

Погода на 15 ноября: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождь
Новости Днепра
15.11.2023 06:15
Погода на 15 ноября: в Днепре будет пасмурно, ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Последние новости

В бою за Украину погиб 42-летний солдат из Днепра
В бою за Украину погиб 42-летний солдат из Днепра

Вечная слава Герою!

Вчера 22:09
5
просмотров
В центре Днепра женщина с ребенком упали на козырек подъезда жилого дома
В центре Днепра женщина с ребенком упали на козырек подъезда жилого дома

К сожалению, женщина погибла. Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу.

Вчера 21:25
6
просмотров
Поражает печень, почки и другие органы: в Каменском от опасной инфекции умер мужчина
Поражает печень, почки и другие органы: в Каменском от опасной инфекции умер мужчина

Берегите себя!

Вчера 20:59
9
просмотров
Осенняя аномалия: на Днепропетровщине до сих пор цветет волшебная календула (ФОТО)
Осенняя аномалия: на Днепропетровщине до сих пор цветет волшебная календула (ФОТО)

В этом году слишком много природных аномалий.

Вчера 20:05
5
просмотров
Стекло летело в разные стороны: в Днепре разбили дверь троллейбуса №1
Стекло летело в разные стороны: в Днепре разбили дверь троллейбуса №1

К счастью, никто не пострадал.

Вчера 19:21
6
просмотров
На Днепропетровщине заместитель председателя поселкового совета требовал 7 тыс. долларов у предпринимателя: как его наказали
На Днепропетровщине заместитель председателя поселкового совета требовал 7 тыс. долларов у предпринимателя: как его наказали

Во время суда мужчина не признал свою вину.

Вчера 18:45
6
просмотров
На Днепропетровщине мужчина из-за судорог получил тяжелую травму головы
На Днепропетровщине мужчина из-за судорог получил тяжелую травму головы

15 ноября в одном из поселков Новомосковского района 49-летний мужчина получил тяжелую травму головы.

Вчера 18:01
4
просмотров
В Днепре решают судьбу загадочных фигур-символов микрорайона Северный
В Днепре решают судьбу загадочных фигур-символов микрорайона Северный

В Днепре решают судьбу фигурок-символов района.

Вчера 17:44
5
просмотров
Завернул тело в ковер и спрятал в погребе: в Днепре задержали подозреваемого в жестоком убийстве
Завернул тело в ковер и спрятал в погребе: в Днепре задержали подозреваемого в жестоком убийстве

11 ноября в Самарском районе города обнаружили тело 57-летнего мужчины, который около месяца не выходил на связь.

Вчера 17:27
5
просмотров
Когда можно не являться по повестке в военкомат: перечень причин
Когда можно не являться по повестке в военкомат: перечень причин

В Украине военное положение было продлено еще на три месяца, до средины февраля 2024 года, а вместе с ним  - и мобилизация. За неявку по повестке в военкомат военнообязанным грозит административное наказание.

Вчера 17:26
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх