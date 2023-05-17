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Погода на 17 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 17 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не весь день — к вечеру небо станет чистым и ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +15°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 17 мая:

  • Сильный дождь в этот день – к хорошему урожаю.
  • Неяркое солнце – к продолжительной плохой погоде.
  • Воробьи стайками носятся по небу – к ветряной погоде.
  • Если журавли гнездятся высоко – хлеб в низинах попреет.
  • Утро без росы на Пелагею – к перемене погоды.
  • Если терн зацвел, значит, до конца месяца будет холодно.
  • Множество майских жуков говорит о скорой засухе.

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