Погода на 17 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не весь день — к вечеру небо станет чистым и ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +15°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 17 мая:
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Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
На Днепр наконец-то движется лето.
Зонт сегодня не понадобится!
Местом для рисунка в Кривом Роге выбрали подземный переход, предварительно брали разрешение на уличный рисунок у городских властей.
Во время ночной атаки по Украине 16 мая РФ использовала шесть "Кинжалов", девять "Калибров", а также десять ракет наземного базирования. Все были уничтожены украинскими защитниками.
Сегодня враг дважды обстрелял Никопольский район. К счастью, пострадавших среди людей нет.
Сегодня около на перекрестке улиц Титова и Макарова произошло ДТП.
В Донецкой области произошло 44 боевых столкновения, а ВСУ уничтожили пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.
Защищая Украину от российских окупантов, во время выполнения боевого задания погиб Голуб Иван Владимирович. Трагедия произошла 10 мая в районе Бахмута. Теперь воину навеки 37 лет.
К сожалению, каждый из нас хоть раз в жизни был свидетелем того, как водители маршрутного такси отказывали в проезде льготникам.
Важная информация!
В Днепре и по всей Украине в рамках Программы медицинских гарантий часть услуг в больнице предоставляется бесплатно. Но некоторые врачи могут требовать за них деньги с пациентов.
Вблизи Каменского застраивают Голубые озера.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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