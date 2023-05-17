Погода на 17 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не весь день — к вечеру небо станет чистым и ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +15°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Сине-желтые котики: патриотический арт-объект появился в Кривом Роге Местом для рисунка в Кривом Роге выбрали подземный переход, предварительно брали разрешение на уличный рисунок у городских властей. просмотров

Уточнено количество сбитых российских ракет во время ночной атаки, — данные Генштаба Во время ночной атаки по Украине 16 мая РФ использовала шесть "Кинжалов", девять "Калибров", а также десять ракет наземного базирования. Все были уничтожены украинскими защитниками. просмотров

Сегодня враг дважды обстрелял Никопольский район: подробности Сегодня враг дважды обстрелял Никопольский район. К счастью, пострадавших среди людей нет. 0 просмотров

ВСУ уничтожили пункт горюче-смазочных материалов оккупантов, — Генштаб В Донецкой области произошло 44 боевых столкновения, а ВСУ уничтожили пункт горюче-смазочных материалов оккупантов. просмотров

На Бахмутском направлении погиб солдат из Днепра Иван Голубь Защищая Украину от российских окупантов, во время выполнения боевого задания погиб Голуб Иван Владимирович. Трагедия произошла 10 мая в районе Бахмута. Теперь воину навеки 37 лет. просмотров

В Днепре уволили водителя маршрутки, который отказывался перевозить льготников К сожалению, каждый из нас хоть раз в жизни был свидетелем того, как водители маршрутного такси отказывали в проезде льготникам. 0 просмотров