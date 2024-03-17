Погода на 17 марта: в Днепре пасмурно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 17 марта:
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Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
На данный момент все обстоятельства выясняются.
Сегодня в Днепре состоялся праздник Колодия, который символизирует прощание с зимой и наступление теплой солнечной весны.
Юрий Игнат больше не спикер Воздушных Сил ВСУ.
На территории Терновского района г. Кривой Рог правоохранители изъяли 2 кг сухих растений конопли и почти 130 кустов растения в горшках.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.
В бою с врагом близ Клищиевки погиб Герой из города Желтые Воды Илья Даниленко.
Сегодня оккупационные войска снова обстреливали Никополь.
В Днепре разоблачили мошенника, который обманул 11 человек на продажах мобильных телефонов и завладел их средствами на общую сумму более 60 тыс. гривен.
Сегодня в Днепре специалисты ГСЧС спасли четвероногого.
Правоохранители обнаружили автомат Калашникова и около 170 патронов у водителя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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