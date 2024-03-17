Погода на 17 марта: в Днепре пасмурно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

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