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Погода на 17 марта: в Днепре пасмурно, но тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 17 марта: в Днепре пасмурно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 17 марта: 

  • Птицы громко кричат — к дождливому апрелю.
  • Прилетели грачи — снег растает через месяц.
  • Услышать крик грачей — к дождю.

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Новости Днепра про Погода на 17 марта: в Днепре пасмурно, но теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 17 марта: в Днепре пасмурно, но теплоРусский

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