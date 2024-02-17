Погода на 17 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет у власти облаков, но во второй половине полностью от них очистится. Вероятнее всего, без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 17 февраля:
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