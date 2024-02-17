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Погода на 17 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 17 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет у власти облаков, но во второй половине полностью от них очистится. Вероятнее всего, без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду. 

Народные приметы на 17 февраля: 

  • Потеплело – весна будет такой же.
  • Никола Студеный на мороз богат.
  • Студеный день — шубу снова надень.
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