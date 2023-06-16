Погода на 16 июня: в Днепре возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре может к вечеру смениться облачной. Вечером возможен небольшой дождь. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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