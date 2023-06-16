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Погода на 16 июня: в Днепре возможен небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 16 июня: в Днепре возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода в Днепре может к вечеру смениться облачной. Вечером возможен небольшой дождь. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 16 июня:  

  • Утро туманное — день будет солнечный.
  • Обильная роса — уродится лен и конопля.
  • День дождливый — будет много грибов.
  • Дождливое лето — к снежной и морозной зиме.
  • Слышно крик совы — к ухудшению погоды.

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