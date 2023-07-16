Погода на 16 июля: в Днепре будет ясно и достаточно жарко

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, уже с самого утра в Днепре согласится, и ничто не будет напоминать о пасмурных рассветных часах. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 16 июля:

На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.

Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – к ливню.

Щавель хорошо растёт – зима ожидается мягкая.

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