Погода на 16 июля: в Днепре будет ясно и достаточно жарко

Согласно прогнозам синоптиков, уже с самого утра в Днепре согласится, и ничто не будет напоминать о пасмурных рассветных часах. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 16 июля:
Читайте также:
Автор:
Зонт сегодня не понадобится!
Днепр продолжает активно помогать вынужденным переселенцам с трудоустройством.
В пятницу, 14 июля, в Днепре на ходу вспыхнул трамвай.
В Днепре резко ухудшится погода.
Подготовьтесь!
Берегите себя!
Гордимся!
Важная информация!
Спасибо!
Сегодня, 15 июля, на улице Черкасова в Кривом Роге возле автозаправочной станции загорелся автомобиль Chevrolet Aveo.
В эти выходные в Днепре в парках горожане могут полакомиться пиццей и развлечься.
Сегодня, 15 июля, многим жителям Днепра отключили воду.
Вчера, 14 июля, на спецлинию "102" позвонила женщина.
На днях в Днепре произошла трагедия.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!