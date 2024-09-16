Погода на 16 сентября: в Днепре будет облачно

Праздник Воздвижения Креста Господня считается одним из 12 самых больших церковных праздников. Ранее в Украине его отмечали 27 сентября, но с переходом церкви на новоюлианский календарь дата изменилась. Теперь его отмечают почти на две недели раньше, 14 сентября.

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