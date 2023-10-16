Погода на 16 октября: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. К вечеру сильный дождь, который начнется после полудня, должен ослабнуть. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 16 октября:

Если зайцы успели отъесть толстые бока, то будет суровая зима.

Воробьи перелетают с места на место, значит, будет дождь.

Если зацвел шиповник, то осень затянется.

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