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Погода на 16 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 16 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 16 мая:

  • Утреннее солнце кажется слишком большим — к дождю.
  • Трава в росе — будет много огурцов.
  • Запели соловьи — совсем скоро наступит тепло.
  • Много росы на рассвете — к погожим дням. 

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Новости Днепра про Погода на 16 мая: в Днепре пасмурно, но очень теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 16 мая: в Днепре пасмурно, но очень теплоРусский

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