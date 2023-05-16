Погода на 16 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

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