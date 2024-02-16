Погода на 16 февраля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Вероятнее всего, без осадков. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 16 февраля:
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