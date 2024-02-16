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Погода на 16 февраля: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 16 февраля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Вероятнее всего, без осадков. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 16 февраля: 

  • Воробьи громко поют — к ранней весне.
  • Много снега выпало — лето будет дождливым.
  • Слабая тяга в печи или котле предвещает потепление.

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