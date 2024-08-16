Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков!Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 16 августа:
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