Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков!Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 16 августа:

Какая погода стоит 16 августа, такой она будет и 29 августа.

Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.

Звезды сильно мерцают перед рассветом – к обильным осадкам.

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