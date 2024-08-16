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Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков!Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 16 августа: 

  • Какая погода стоит 16 августа, такой она будет и 29 августа.
  • Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.
  • Звезды сильно мерцают перед рассветом – к обильным осадкам.

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Новости Днепра про Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечноРусский

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