Погода на 15 июня: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре нас ожидает облачная погода, которая прояснится только к вечеру. Днем, возможно, пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 15 июня:
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