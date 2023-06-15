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Погода на 15 июня: в Днепре облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 15 июня: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре нас ожидает облачная погода, которая прояснится только к вечеру. Днем, возможно, пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 15 июня:  

  • Если солнце всходит в тумане, днем будет тихо и душно.
  • Туман исчезает после восхода солнца – к хорошей погоде.
  • Во время восхода солнца стоит духота – к ненастью.
  • Солнце вечером за тучи зашло – быть ненастью.
  • Соловей поет всю ночь – будет солнечный день.
  • С ночи на утро тихо – устоится хорошая погода.
  • Ветер усилился после тихой затяжной погоды – будет дождь.

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Новости Днепра про Погода на 15 июня: в Днепре облачно, возможен дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 15 июня: в Днепре облачно, возможен дождьРусский

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