Погода на 15 июня: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре нас ожидает облачная погода, которая прояснится только к вечеру. Днем, возможно, пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Зонт сегодня не понадобится!

Подрыв Каховской ГЭС: на Днепропетровщине открыли пункты с быстрыми тестами на холеру В пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС районах открыли инфекционные хабы, которые обеспечены быстрыми тестами для диагностики холеры. Обратиться могут пациенты с инфекционными болезнями. просмотров

Родились в рубашке: спасатели оказали помощь пострадавшим в ДТП на Днепропетровщине 14 июня в 11:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что неподалеку села Железнодорожное Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. просмотров

Официально: Маляр рассказала о важности информационной тишины Соблюдение информационной тишины важно для работы ВСУ. Разглашение передвижений военных или преждевременная информация об освобождении населенных пунктов мешает бойцам задержаться на позициях. просмотров

Авиационные удары и обстрелы: что происходит на фронте сегодня Российские войска сконцентрировались на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области, а украинские бойцы атаковали 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника. просмотров