Погода на 15 декабря: в Днепре ожидается и дождь, и снег

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Большая часть дня пройдет без осадков, а вечером ожидается дождь, также возможен снег. Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Сегодня в Днепре после обеда началась настоящая метель: мокрый снег…

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