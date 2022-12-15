Погода на 15 декабря: в Днепре ожидается и дождь, и снег

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Большая часть дня пройдет без осадков, а вечером ожидается дождь, также возможен снег. Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 15 декабря:
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