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Погода на 15 декабря: в Днепре ожидается и дождь, и снег

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 15 декабря: в Днепре ожидается и дождь, и снег

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Большая часть дня пройдет без осадков, а вечером ожидается дождь, также возможен снег. Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 15 декабря:

  • Снега по колено — будет урожай.
  • Звезды ярко светят — будет мороз.
  • Кошка спит весь день — будет стужа.
  • Петух на морозе кричит — к потеплению.
  • Вороны раскаркались — к снегопаду.

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Новости Днепра про Погода на 15 декабря: в Днепре ожидается и дождь, и снегУкраїнська Новости Днепра про Погода на 15 декабря: в Днепре ожидается и дождь, и снегРусский

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