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Погода на 15 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 15 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Ночью будет сильный дождь со снегом, но к утру он окончится. Остальные дни пройдут без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 15 декабря: 

  • Небо усыпано звездами — ударит мороз.
  • Облака плывут против ветра — будет похолодание.
  • Петух на морозе кричит — к потеплению.
  • Вороны раскаркались — к снегопаду.
  • Гусь прячет голову под крыло — к холодам, гогочет — к теплу.

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