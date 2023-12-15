Погода на 15 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Ночью будет сильный дождь со снегом, но к утру он окончится. Остальные дни пройдут без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Обязательно захватите с собой зонт!

Обязательно захватите с собой зонт!

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