Погода на 15 августа: в Днепре жарко и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день будет держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Жара продержится еще долго.