Погода на 15 августа: в Днепре жарко и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день будет держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
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