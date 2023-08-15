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Погода на 15 августа: в Днепре жарко и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 15 августа: в Днепре жарко и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре весь день будет держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 15 августа: 

  • День дождливый — уродится картофель.
  • Луна в фазе роста — к засухе.
  • Кошка спит весь день — к ненастной погоде.
  • Овцы блеют — к грозе и сильному ветру.

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