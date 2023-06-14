Погода на 14 июня: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

В Италии прошел международный турнир по вольной борьбе, в котором…

Пожар в Днепропетровской области: огонь уничтожил крышу и имущество в доме 13 июня поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Волшебная поселка городского типа Синельниковского района. просмотров

Россия продолжает вести захватническую войну: какая ситуация на фронте сегодня Россия сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные атаковали склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение врага на огневой позиции. просмотров

Уже 11 погибших в Кривом Роге: место трагедии посетили Кулеба и Клименко Ликвидацию последствий атаки по Кривому Рогу контролирует Президент Украины. На месте трагедии побывали заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба и министр МВД Игорь Клименко. просмотров

В Днепропетровской области ряд электричек изменил график движения Из-за перехода на летний график движения поездов дальнего следования несколько электричек на Днепропетровщине изменили время отправления. просмотров