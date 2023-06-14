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Погода на 14 июня: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 14 июня: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 14 июня:  

  • Дождливый и пасмурный Устинов день — урожай на лен.
  • Пасмурное утро — к хорошему урожаю яровых.
  • Дует резкий и влажный ветер – к затяжной непогоде.

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