Погода на 14 июня: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 14 июня:
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