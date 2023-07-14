Погода на 14 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, этот день в Днепре будет облачным — утром тучи займут свое место под солнцем и не покинут его до самого вечера. На смену дождю с грозами, которые начнутся после полудня, вечером придет дождь. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 14 июля:
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