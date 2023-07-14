Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 14 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 14 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, этот день в Днепре будет облачным — утром тучи займут свое место под солнцем и не покинут его до самого вечера. На смену дождю с грозами, которые начнутся после полудня, вечером придет дождь. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 14 июля: 

  • Птицы сильно щебечут – к непогоде.
  • Свеча тускло горит – будет дождь.
  • Сорока кричит – будет продолжительный зной.
  • Ветер с запада – к дождю.
  • Перед дождем кроты усиленно роют землю.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 14 июля: в Днепре ожидается дождь с грозойУкраїнська Новости Днепра про Погода на 14 июля: в Днепре ожидается дождь с грозойРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода
Новости Днепра
Вчера 16:06
Побьет градом и зальет дождями: на Днепр сунет непогода

14 июля по всей территории Украины будет бурлить непогода. Не…

Погода на 13 июля: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 13 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня не понадобится!

Погода на 12 июля: в Днепре облачно, но без осадков
Новости Днепра
12.07.2023 06:15
Погода на 12 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

В Днепре терцентры продолжат работу во время ремонта
Новости Днепра
11.07.2023 16:00
В Днепре терцентры продолжат работу во время ремонта

В Днепре продолжают обновление учреждений социальной защиты, где поддержку и…

Последние новости

«Герой» недели — в Днепре задержали прочь опьяневшего водителя-нарушителя
«Герой» недели — в Днепре задержали прочь опьяневшего водителя-нарушителя

3,82 промилле в крови водителя ЗАЗа зафиксировали полицейские вчера в Самарском районе. Мужчина совершил ДТП на Самарском спуске.

Вчера 22:00
5
просмотров
Осторожно на дорогах: в Украине водители смогут учить теорию самостоятельно
Осторожно на дорогах: в Украине водители смогут учить теорию самостоятельно

Верховная рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

Вчера 21:15
3
просмотров
Где в Днепре до сих пор отсутствует водоснабжение: оперативная информация на вечер 13 июля
Где в Днепре до сих пор отсутствует водоснабжение: оперативная информация на вечер 13 июля

В Днепре по-прежнему остается обесточенной частной энергетической компанией повышающая насосная станция (ПНС) по ул. Сечеславская Набережная, прекращено водоснабжение в домах №16,18,20,22 на ул. В. Великого.

Вчера 20:30
5
просмотров
Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 16-летнего Никиту Коваленко
Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 16-летнего Никиту Коваленко

12 июля около 17.00 несовершеннолетний парень вышел с места нахождения в Новокодаком районе города и до настоящего времени не вернулся.

Вчера 19:45
4
просмотров
В пятницу в Днепре некоторые трамваи и троллейбусы временно изменят движение: подробности
В пятницу в Днепре некоторые трамваи и троллейбусы временно изменят движение: подробности

Важная информация!

Вчера 19:21
6
просмотров
Ситуация на фронте сегодня 13 июля: держимся, несмотря ни на что
Ситуация на фронте сегодня 13 июля: держимся, несмотря ни на что

Украинские военные продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также уничтожили 10 артиллерийских средств противника на огневых позициях.

Вчера 19:15
5
просмотров
Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов
Трое школьников из Днепропетровской области победили на Международном конкурсе компьютерных проектов

На Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів INFOMATRIX-2023 троє учнів з Дніпропетровської області здобули дві срібні та бронзову медалі.

Вчера 18:45
4
просмотров
Могут упасть в любой момент: в Днепре на Победе дети гуляют по недострою
Могут упасть в любой момент: в Днепре на Победе дети гуляют по недострою

Пока родители на работе, дети гуляют...

Вчера 18:40
7
просмотров
Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)
Известный актер из Кривого Рога, сыгравший Витальку, опроверг слухи о своей гибели на фронте (ВИДЕО)

Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька», опроверг информацию о своей гибели на фронте.

Вчера 17:44
9
просмотров
Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены
Переселенцам в Днепре могут перестать выплачивать помощь от государства: кого коснется и причины отмены

Кабинет министров принял новое Постановление, согласно которому часть внутренне перемещенных лиц может потерять выплаты, для другой части переселенцев выплаты останутся в силе до конца января 2024 года.

Вчера 17:22
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх