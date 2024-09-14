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Погода на 14 сентября: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 14 сентября: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 14 сентября: 

  • Если птицы высоко в небе кружат и не улетают, то осень будет теплой и сухой.
  • Много рябины в лесу — предупреждение о приближении холодной осенней погоды.
  • Паутина, растущая на растениях, разлагается, показывая приближение тепла

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