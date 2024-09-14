Погода на 14 сентября: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 14 сентября:
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