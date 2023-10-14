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Погода на 14 октября: в Днепре пасмурно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 14 октября: в Днепре пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре нас ожидает облачная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 14 октября: 

  • Если на Покров улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.
  • Если в этот день солнечно и тепло, то снега не стоит ждать до конца ноября.
  • Холодный и пасмурный день сулит скорую и морозную зиму.
  • Если выпал снег на Покров, то будет снежным Рождество.
  • Дождь на Покров — к ненастной осени. Но теплый дождь обещал снежную зиму и урожайный год.
  • Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, если с юга — мягкую, если с севера — снежную.
  • Если дуб и береза до Покрова скинут все листья, то зима не будет суровой.

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Новости Днепра про Погода на 14 октября: в Днепре пасмурно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 14 октября: в Днепре пасмурно, но без осадковРусский

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