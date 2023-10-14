Погода на 14 октября: в Днепре пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре нас ожидает облачная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 14 октября:
Читайте также:
Автор:
Захватите с собой зонт!
Днепр применяет комплексный подход, чтобы поддерживать порядок на улицах.
Берегите себя и одевайтесь потеплее!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Жителей Красного Камня испугали звуками салюта.
В сети напомнили о временах, когда через нынешний проспект Гагарина ездили поезда.
В Днепре раскрыли тайну озера, расположенного посреди жилых кварталов.
В Новомосковске массово воруют розы.
В Каменском юноши ограбили взрослого мужчину
В Днепре показали первый ломбард в городе, проработавший почти столетие.
Первые дома на современной улице Мечникова в Днепре стали появляться в конце XIX века. Улица называлась Тихая и возводились тут преимущественно небольшие домики высотой максимум в два этажа. Все они были доходными домами.
К счастью, никто не пострадал.
Житель Днепра продавал россиянам оборудование для военных баз.
Теперь командиру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!