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Погода на 14 марта: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 14 марта: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет оставаться ясным. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 14 марта:

  • Если с крыш капает — к теплому лету.
  • Ясная погода — год будет урожайным.
  • Снег в этот день предвещает хороший урожай грибов.
  • Южный ветер — к дождливому лету.
  • Много луж у порога — будет много мёда у пчел.
  • Евдокия с дождем — быть лету мокрому.
  • Если день солнечный — уродит пшеница.

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