Погода на 14 марта: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет оставаться ясным. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 14 марта:
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Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре 12 марта заметили чрезвычайно красивый закат.
В Днепре сегодня шквальный ветер.
Захватите с собой зонт!
До последнего вздоха, защищая мирное украинское небо, погиб солдат Феденко Артем Владимирович. Произошло это 25 января в бою в Донецкой области. У него остались жена, дочь и отец.
В Днепре на два года автомобилям планируют перекрыть улицу Королевы Елизаветы.
Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую объединенные территориальные громады Никопольского района Днепропетровской области.
Для жителей районов, где ведутся активные боевые действия, желающих выехать в более безопасные места страны, ежедневно через Днепр курсируют эвакуационные поезда.
С сегодняшнего дня будущие абитуриенты могут ознакомиться с демонстрационным вариантом заданий НМТ по истории Украины.
В некоторых домах Днепра вечером 13 марта нет воды и отопления из-за аварий, которые ликвидируют коммунальщики.
Украинские военные нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а в Бахмуте Донецкой области продолжаются бои.
СБУ разоблачила в Днепропетровской области мужчину, который сотрудничал с оккупантами - им оказался житель Синельниковского района, публично поддерживавший вооруженную агрессию рф против Украины. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Улица Литейная – одна из самых старых улиц Днепра. Свое название она получила более 200 лет назад с тех пор никогда не меняла его.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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