Погода на 14 марта: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет оставаться ясным. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

В Днепре сегодня шквальный ветер.

Зонт сегодня не понадобится!

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