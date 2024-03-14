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Погода на 14 марта: в Днепре возможен дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 14 марта: в Днепре возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 14 марта: 

  • Если день солнечный – уродится пшеница.
  • Южный ветер – к дождливому лету.
  • Снег в этот день – к хорошему урожаю грибов.
  • Густой туман обещает богатый урожай бобовых культур.
  • Если грачи уже прилетели с юга, снег рано сойдет.

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