Погода на 14 марта: в Днепре возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 14 марта:
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Захватите с собой зонт!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Во время концерта в Днепре 11 марта певица довольно тепло общалась со зрителями.
В 2024 году Украина снова перейдет на летнее время.
Ожидать потепления следует после 16 марта.
В Днепре спасали воина, получившего ранения, с которым обычно не выживают.
К 11 годам за решеткой приговорены три жителя Днепропетровщины за покушение на заказное убийство руководителя общественной организации.
Миллионы деревьев высадят в Днепропетровской области.
Обнародовали имена погибших во время ракетного удара жителей Кривого Рога.
В Днепре на досках объявлений каждый день продают тысячи разных вещей: от телефонов до обуви и детских игрушек, но есть и действительно уникальные и необычные «лоты».
Ради поощрения рождаемости в Украине размышляют об увеличении размера помощи, которую получают родители при рождении малыша.
Газовики предполагают, что из-за халатности владельцев квартиры произошла трагедия.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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