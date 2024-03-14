Погода на 14 марта: в Днепре возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

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