Погода на 14 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -8°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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После вражеских обстрелов Днепропетровщины без света осталось 1 500 домов Вражеская армия дважды в день обстреляла Днепропетровский район. Ситуация безопасности остается напряженной. просмотров

В Днепре на улице Шевченко на автомобиль упала большая ветка Сильный ветер, налипание мокрого снега и обледенение бушуют сейчас в Днепре. Вечером на улице Шевченко упала ветка из дерева, она повредила электросеть и автомобиль. просмотров

На Днепропетровщине легковушка насмерть сбила медика скорой помощи В Каменском утром 13 декабря произошло ДТП, в результате которого погибла врач скорой помощи. просмотров

Россияне продолжают обстрелы позиций ВСУ: Генштаб Российские войска 13 декабря обстреливали позиции Вооруженных сил Украины и населенные пункты вдоль всей линии фронта. В то же время, не было попыток штурмов и наступлений со стороны оккупантов. просмотров

В Никополе ограбили «Пункт несокрушимости» Мужчина похитил тепловую пушку из учебного заведения, где городскими властями был обустроен "Пункт несокрушимости" в поддержку местных жителей. просмотров

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