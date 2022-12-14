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Погода на 14 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 14 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -8°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 14 декабря:

  • Северный ветер сегодня сулит сильное похолодание.
  • Если птицы сидят высоко на ветках деревьев, то зима будет теплой.
  • Облака плывут против ветра – к похолоданию.
  • Звездное небо предвещает сильную вьюгу.

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