Погода на 14 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -8°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 14 декабря:
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