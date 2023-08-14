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Погода на 14 августа: в Днепре ожидается солнечный день

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 14 августа: в Днепре ожидается солнечный день

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 14 августа: 

  • Какая погода в этот день, такой будет и вся осень.
  • После Медового Спаса пчелы мед не носят.
  • Начинают отлетать в теплые края первые стаи птиц.
  • Дождь в этот день — будет мало пожаров.

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