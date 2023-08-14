Погода на 14 августа: в Днепре ожидается солнечный день

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 14 августа:
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В Украине, в частности, в Днепре и области, резко ухудшится…
Российские оккупанты продолжают терроризировать Никополь Днепропетровской области. В воскресенье, 13 августа, враг трижды обстрелял город из тяжелой артиллерии.
Процесс декоммунизации и дерусификации в Украине, в том числе и Днепре, продолжается. Так, в городе планируют переименовать еще 18 улиц и 6 переулков, названия которых связаны с государством-террористкой.
В понедельник, 14 августа, частная компания ЦЭК будет проводить в Днепре ремонтные работы, поэтому некоторые потребители останутся без электроснабжения.
В субботу, 12 августа, в Кривом Роге на улице Эдуарда Фукса произошла авария, в результате которой травмировались три человека. Среди них - 8-летняя девочка.
В сети стало вирусным видео, на котором кондуктор трамвая № 11 в Днепре с криками выгоняет из вагона подростков, которые якобы не заплатили за проезд. Те же в свою очередь доказывали, что купили электронный билет, демонстрируя его на экране смартфона.
В Днепре на жилом массиве Победа местные жители заметили странную картину. Там житель одной из квартир многоэтажного дома выбрасывал личные вещи прямо из окна на улицу.
Исполнительный редактор CNBC Джей Яроу в конце прошлого года попал в ДТП на своем автомобиле Tesla Model X, после чего продал его на запчасти в США. Как вдруг, "умная" машина вернулась в сеть и начала присылать уведомления на телефон своего…
В воскресенье, 13 августа, в Днепре на улице Бориса Кротова произошло ДТП. Там водитель сбил мужчину, после чего скрылся с места событий.
В воскресенье ночью, 13 августа, в больнице Днепра умер начальник девятого государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Виталий Кинц. 7 августа он получил множественные ранения и ожоги, когда ликвидировал последствия обстрела в Покровске Донецкой области, и сам…
В воскресенье, 13 августа, в Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием грузовика "Новой почты". На перекрестке фура не уступила дорогу легковому автомобилю Mazda.
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