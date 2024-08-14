Погода на 14 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков сегодня будет облачно, но к вечеру погода в Днепре снова прояснится. Без осадков!Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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