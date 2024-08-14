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Погода на 14 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 14 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков сегодня будет облачно, но к вечеру погода в Днепре снова прояснится. Без осадков!Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 14 августа: 

  • Какая погода стоит 14 августа, такой она будет и 28 августа
  • Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.
  • Звезды сильно мерцают перед рассветом – к обильным осадкам.

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