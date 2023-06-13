Погода на 13 июня: в Днепре облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Все выгорело дотла: 11 пожарных тушили возгорание в квартире на Днепропетровщине 12 июня в 13:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на проспекте Антошкина Заводского района города Каменское, из окна квартиры идет дым. просмотров

Точно в цель: украинские военные уничтожили вражеский «Аллигатор» Украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ка-52. Ударный вертолет больше известен под названием "Аллигатор". просмотров

От любви до ненависти: на Днепропетровщине женщина чуть не убила своего мужа Преступление произошло в пятницу, 9 июня по месту жительства супругов в одном из сел Никопольского района. просмотров

В Днепре из-за аварийных работ жители нескольких улиц остались без воды Для проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение по Донецкому Шоссе, 128 (1 и 2 подъезд). Восстановление водоснабжения намечено на завтра. просмотров

10-метровое дерево упало на дорогу в Днепровском районе Сегодня днем, 12 июня, около 13:26, в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи поселка Рудка Царичанской общины Днепровского района дерево упало на дорогу и перекрыло движение автомобильного транспорта. просмотров