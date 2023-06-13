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Погода на 13 июня: в Днепре облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 13 июня: в Днепре облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 13 июня:

  • Утром появилась обильная роса — будет солнечно.
  • Плохая погода в этот день — будет морозная зима.
  • Если вечером не образовалась роса — жди дождя.
  • Чем дольше идет дождь, тем скуднее будет урожай.
  • Ночь теплая — к хорошему урожаю овощей.
  • Пауки плетут паутину — к ясным дням.
  • Если много комаров — дожди не за горами.

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