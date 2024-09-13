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Погода на 13 сентября: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 13 сентября: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, порадуя нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до вечера. Всю вторую половину дня будет идти дождь с грозой. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду. 

Народные приметы на 13 сентября: 

  • Если утром идет дождь — ждите хорошую погоду.
  • Многие грачи летают – день будет солнечным.
  • Каркание ворон предсказывает ливень.

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