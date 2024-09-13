Погода на 13 сентября: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, порадуя нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до вечера. Всю вторую половину дня будет идти дождь с грозой. Утром температура воздуха +20°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 13 сентября:
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Хорошего дня, друзья!
Настоящий талант!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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