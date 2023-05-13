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Погода на 13 мая: в Днепре облачно, но очень тепло

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 13 мая: в Днепре облачно, но очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Без осадков! Утром температура воздуха +10°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 13 мая:

  • Вечером тепло — лето будет теплым и урожай богатым.
  • Ясный восход солнца 13 мая — лето урожайным будет.
  • Тихий и теплый ветер обещает плодородное лето.
  • Звезды 13 мая спрятались — будет дождь.
  • Какая погода с утра, таким и лето будет.

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