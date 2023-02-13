Погода на 13 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладно

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с утра до позднего вечера, небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 13 февраля:

Круги на солнце видны —к урожайному году.

Если днем есть иней, то ночью не будет снега.

Дрова дымят и еле горят — к потеплению.

Слабая тяга — к сырости, сильная — к морозу.

Птицы в снегу копошатся — к сырости.

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