Погода на 13 февраля: в Днепре будет пасмурно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с утра до позднего вечера, небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 13 февраля:
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