Погода на 13 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 13 августа:

Сильный ветер на Евдокима – зима будет снежной.

Уж греется на солнышке – к скорому дождю.

Паутина полетела – солнечная погода продержится еще долго.

Пчелы сидят в ульях при ясном небе – скоро будет непогода.

Над лесом туман – будет много грибов.

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