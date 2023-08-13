Погода на 13 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 13 августа:
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