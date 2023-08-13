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Погода на 13 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 13 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +26°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 13 августа: 

  • Сильный ветер на Евдокима – зима будет снежной.
  • Уж греется на солнышке – к скорому дождю.
  • Паутина полетела – солнечная погода продержится еще долго.
  • Пчелы сидят в ульях при ясном небе – скоро будет непогода.
  • Над лесом туман – будет много грибов.

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