Погода на 13 апреля: в Днепре снова ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Также ожидается дождь. С наибольшей силой он пройдет по утрам и в течение дня постепенно ослабнет. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

15 мая прошлого года украинская группа Kalush Orchestra с треком…

Захватите с собой зонт!

Об этом сообщают в городском совете.

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