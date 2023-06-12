Погода на 12 июня: в Днепре ожидается сильный дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь к концу дня небо очистится от облаков. Практически все время будет идти сильный дождь, который во второй половине дня ослабнет. Ближе к вечеру он прекратится. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 12 июня:

Жаркая погода — к грозам и ливням.

Шиповник расцвел — к суровой зиме.

Солнце золотого цвета — к хорошей погоде.

Дождь — к хорошему урожаю хлеба.

Радуга — к хорошему здоровью.

Много паутины — к ухудшению погоды.

Похолодало — холод не задержится.

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