Погода на 12 июня: в Днепре ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь к концу дня небо очистится от облаков. Практически все время будет идти сильный дождь, который во второй половине дня ослабнет. Ближе к вечеру он прекратится. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 12 июня:
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Захватите с собой зонт!
Зонт сегодня не понадобится!
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