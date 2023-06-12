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Погода на 12 июня: в Днепре ожидается сильный дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 12 июня: в Днепре ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь к концу дня небо очистится от облаков. Практически все время будет идти сильный дождь, который во второй половине дня ослабнет. Ближе к вечеру он прекратится. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 12 июня:

  • Жаркая погода — к грозам и ливням.
  • Шиповник расцвел — к суровой зиме.
  • Солнце золотого цвета — к хорошей погоде.
  • Дождь — к хорошему урожаю хлеба.
  • Радуга — к хорошему здоровью.
  • Много паутины — к ухудшению погоды.
  • Похолодало — холод не задержится.

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