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Погода на 12 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 12 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 12 июля: 

  • Если на Петра и Павла жара, то на Рождество будет мороз.
  • После Петрова дня поёт соловей — зима начнётся в октябре.
  • Кукушка кукует — лето будет долгим, а зима наступит нескоро;
  • Листья с деревьев начинают опадать — скоро наступит осень.
  • Ил в водоёмах поднимается со дна — к дождю через 2-3 дня.

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Новости Днепра про Погода на 12 июля: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 12 июля: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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