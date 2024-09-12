Погода на 12 сентября: в Днепре будет тепло

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем ​​снова ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 12 сентября:

Если орехи рожают много и мало грибов, то зима будет суровой.

Журавли и гуси еще не полетели на юг, так что зима будет продолжительной.

Многие рябины уродились — следующее лето будет дождливым.

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