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Погода на 12 сентября: в Днепре будет тепло

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 12 сентября: в Днепре будет тепло

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем ​​снова ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 12 сентября: 

  • Если орехи рожают много и мало грибов, то зима будет суровой.
  • Журавли и гуси еще не полетели на юг, так что зима будет продолжительной.
  • Многие рябины уродились — следующее лето будет дождливым.

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