Погода на 12 ноября: в Днепре облачно, ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Дождь будет идти ночью, но еще до утра закончится. Во второй половине дня он восстановится, хоть и с меньшей силой, и будет идти до позднего вечера. Утром температура воздуха +7°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Народные приметы на 12 ноября:

Пошел дождь – значит, скоро зима настанет.

Облака плывут низко – к холоду.

Сильно кричат вороны – зима будет холодной.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: