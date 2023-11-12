Погода на 12 ноября: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Дождь будет идти ночью, но еще до утра закончится. Во второй половине дня он восстановится, хоть и с меньшей силой, и будет идти до позднего вечера. Утром температура воздуха +7°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.
Народные приметы на 12 ноября:
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Захватите с собой зонт!
В Днепре снова ожидается сильный ветер.
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Берегите себя!
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