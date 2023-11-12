Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 12 ноября: в Днепре облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 12 ноября: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Дождь будет идти ночью, но еще до утра закончится. Во второй половине дня он восстановится, хоть и с меньшей силой, и будет идти до позднего вечера. Утром температура воздуха +7°. До обеда столбики термометра будут показывать до +13°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Народные приметы на 12 ноября: 

  • Пошел дождь – значит, скоро зима настанет.
  • Облака плывут низко – к холоду.
  • Сильно кричат вороны – зима будет холодной.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 12 ноября: в Днепре облачно, ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 12 ноября: в Днепре облачно, ожидается дождьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 11 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 11 ноября: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Будет сносить с ног: синоптики предупредили об опасности в Днепре
Новости Днепра
10.11.2023 14:29
Будет сносить с ног: синоптики предупредили об опасности в Днепре

В Днепре снова ожидается сильный ветер.

Погода на 10 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
10.11.2023 06:15
Погода на 10 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

В Днепре сегодня будет бушевать штормовой ветер: 15-20 м/с
Новости Днепра
09.11.2023 06:55
В Днепре сегодня будет бушевать штормовой ветер: 15-20 м/с

Берегите себя!

Последние новости

В Днепре на Савченко 19-летнюю девушку нашли в коме, в собственной квартире
В Днепре на Савченко 19-летнюю девушку нашли в коме, в собственной квартире

У Дніпрі на Савченка знайшли дівчину у комі.

Вчера 20:34
2
просмотров
На войне погиб Герой из Днепропетровской области Александр Муха
На войне погиб Герой из Днепропетровской области Александр Муха

На войне с российскими оккупантами погиб герой из Днепропетровщины Александр Муха.

Вчера 19:53
4
просмотров
Никопольский ферросплавный завод может сократить производство, — Дмитрий Бычков
Никопольский ферросплавный завод может сократить производство, — Дмитрий Бычков

На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся.

Вчера 18:35
2
просмотров
В Днепре женщин 3 месяца терроризирует молодой извращенец, показывающий всем гениталии
В Днепре женщин 3 месяца терроризирует молодой извращенец, показывающий всем гениталии

В Днепре в подъезде на улице Калиновой молодой извращенец показывал незнакомой женщине свои гениталии.

Вчера 17:47
5
просмотров
На Днепропетровщине задержали мужчину, который срывал с пожилых женщин золотые украшения
На Днепропетровщине задержали мужчину, который срывал с пожилых женщин золотые украшения

В Днепропетровской области задержали 32-летнего подозреваемого, за серию ограблений.

Вчера 16:27
6
просмотров
В Днепре сгорел гараж с авто внутри
В Днепре сгорел гараж с авто внутри

У Дніпрі горів гараж на провулку Райніса Амур-Нижньодніпровського району.

Вчера 15:07
4
просмотров
В Днепропетровской области 49-летний ревнивец забил любовницу кочергой до смерти
В Днепропетровской области 49-летний ревнивец забил любовницу кочергой до смерти

На Днепропетровщине 49-летний житель Томаковской поселковой территориальной общины подозревается в жестоком убийстве.

Вчера 13:45
5
просмотров
Борис Филатов раскритиковал митингующих под зданием горсовета
Борис Филатов раскритиковал митингующих под зданием горсовета

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к митингующим, выходившим к зданию горсовета.

Вчера 13:05
16
просмотров
В Днепре жители дома 118 на Победе против создания памятного мемориала на месте трагедии
В Днепре жители дома 118 на Победе против создания памятного мемориала на месте трагедии

Жители дома 118 на Победе против того, чтобы на месте трагедии, в которой погибли 46 человек, создавали памятный мемориал и мемориальный сквер.

Вчера 11:56
4
просмотров
На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся
На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся

На Днепропетровщине водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП.

Вчера 11:16
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх