Погода на 12 декабря: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Утром ожидается дождь, который днем вступит в силу, но к вечеру начнет затихать. Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.
Народные приметы на 12 декабря:
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