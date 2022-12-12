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Погода на 12 декабря: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно возьмите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 12 декабря: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Утром ожидается дождь, который днем вступит в силу, но к вечеру начнет затихать. Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Народные приметы на 12 декабря:

  • Заря красная — быть декабрю ясным.
  • Метель — еще неделю будет такая же погода.
  • Нет снега — в ближайшие семь дней будут сильные морозы;
  • Звезды яркие — к морозу, тусклые — к теплу.
  • До Парамона не выпал снег — зима будет очень теплой.
  • Снежинки и снежные хлопья крупные — будет потепление.
  • Снегопад на Парамона — знак хорошего урожая на следующий год.

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