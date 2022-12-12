Погода на 12 декабря: в Днепре ожидается дождь

Обязательно возьмите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Утром ожидается дождь, который днем вступит в силу, но к вечеру начнет затихать. Утром температура воздуха +1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 8 метров в секунду.

Народные приметы на 12 декабря:

Заря красная — быть декабрю ясным.

Метель — еще неделю будет такая же погода.

Нет снега — в ближайшие семь дней будут сильные морозы;

Звезды яркие — к морозу, тусклые — к теплу.

До Парамона не выпал снег — зима будет очень теплой.

Снежинки и снежные хлопья крупные — будет потепление.

Снегопад на Парамона — знак хорошего урожая на следующий год.

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