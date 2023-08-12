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Погода на 12 августа: днепрян ждет хороший летний день

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 12 августа: днепрян ждет хороший летний день

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Ночью ожидается дождь c грозой. К утру он закончится и больше осадков не предвидится. Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 12 августа: 

  • День дождливый — такая погода продлится долго.
  • Насекомые оживились и кусаются — к дождю.
  • Если на улице сухо и тепло — жди много грибов.
  • Иней на деревьях — к хорошему урожаю озимых.
  • Порывистый ветер предвещает тихую погоду.

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