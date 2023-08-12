Погода на 12 августа: днепрян ждет хороший летний день

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Ночью ожидается дождь c грозой. К утру он закончится и больше осадков не предвидится. Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 12 августа:

День дождливый — такая погода продлится долго.

Насекомые оживились и кусаются — к дождю.

Если на улице сухо и тепло — жди много грибов.

Иней на деревьях — к хорошему урожаю озимых.

Порывистый ветер предвещает тихую погоду.

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