Погода на 12 августа: днепрян ждет хороший летний день

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Ночью ожидается дождь c грозой. К утру он закончится и больше осадков не предвидится. Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 12 августа:
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