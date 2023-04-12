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Погода на 12 апреля: в Днепре ожидается сильный дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 12 апреля: в Днепре ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен ослабнуть. Утром температура воздуха +10°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 12 апреля:

  • Птицы мостят гнезда с южной стороны — лето будет прохладным.
  • Дожди льют в апреле — летом будет хороший урожай грибов.
  • Пчелы вылетают из ульев — весна пришла и будет теплой.
  • Гуси высоко летят — ожидается много дождей и весной, и летом.
  • Воробьи сидят нахохлившись — вскоре начнется дождь.
  • Ласточки начали строить гнезда — наступило устойчивое тепло.
  • Ветер и гром сегодня предвещают холодную весну.

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