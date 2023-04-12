Погода на 12 апреля: в Днепре ожидается сильный дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Днем будет идти дождь, который к вечеру должен ослабнуть. Утром температура воздуха +10°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

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