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Погода на 11 июня: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 11 июня: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 11 июня:

  • Когда рожь зацвела, нельзя белить холсты.
  • Если много ржи появилось, то и грибов будет много.
  • Пчелы активно летят к ульям – скоро пойдет дождь.
  • Много пауков появилось – будет хорошая погода.

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