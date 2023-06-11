Погода на 11 июня: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 11 июня:
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