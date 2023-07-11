Погода на 11 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная облачность. Сегодня возможен и дождь. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Возможен небольшой дождь, захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Днепр – лидер по закупке дронов для ВСУ.

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