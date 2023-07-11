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Погода на 11 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Возможен небольшой дождь, захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 11 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная облачность. Сегодня возможен и дождь. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 11 июля: 

  • Если кукушка к 11 июля перестала куковать — зима рано придет.
  • Листья с этого дня начали опадать — к ранней осени.
  • Много шишек на ели — будет хороший урожай ячменя.
  • Клен «слезу» источает – через 3-4 дня выпадут осадки.
  • Ветра нет, но лес шумит — будет дождь.
  • Поднимается вода в водоемах — к ненастной погоде.
  • Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным.

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