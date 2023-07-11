Погода на 11 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная облачность. Сегодня возможен и дождь. Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 11 июля:
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Будьте осторожны!
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Захватите с собой зонт!
Захватите с собой зонт!
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7-летняя Соломия Реут на улицах Днепра играет на сопилке, чтобы собрать деньги на армию. За это она получила награду МВД, сообщают в полиции охраны.
В понедельник, 10 июля, под обстрел врага попали две общины Днепропетровской области.
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Преступление произошло 5 июля около 13.00 у озера между селами Попасное и Надеждовка Новомосковского района.
Украинские военные сдерживают наступление россиян на 5 направлениях, а сами успешно атакуют в Запорожской области. Также защитникам удалось уничтожить одно средство противовоздушной обороны оккупантов.
Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 4 кв. км на востоке и на 10,2 кв. км - на юге.
Дисциплинарный комитет ФИФА не признал "Днепр-1" спортивным правопреемником ФК "Днепр".
В воскресенье, 9 июля, в Кривом Роге на улице Маршака произошел несчастный случай.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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