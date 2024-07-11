Погода на 11 июля: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +26°. До обеда столбики термометра будут показывать до +36°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 11 июля:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Завершился суд над убийцей 11-летней девочки.
Чего только не увидишь в Днепре.
Вероятного убийцу 9-летней Валерии нашли и заключили под стражу в Германии.
В Днепре запланировано отключение газа.
В Укрэнерго сообщили нелестные новости.
В Днепре – очередная трагедия на воде.
14 спортсменов нашей области будут представлять Украину на Олимпийских играх в Париже.
Одинковка является одним из микрорайонов Днепра. Тут нет высотных домов, в основном частный сектор и район дач. Это бывшее село на левом берегу реки Самара. Микрорайон находится в Самарском районе Днепра.
В Днепре в Самарском районе 2-летний мальчик упал в открытый люк.
В Днепре из-за ремонтных работ на Соборной площади будут изменения в работе транспорта.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!