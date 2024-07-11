Погода на 11 июля: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +26°. До обеда столбики термометра будут показывать до +36°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.