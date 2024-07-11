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Погода на 11 июля: в Днепре будет очень жарко

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 11 июля: в Днепре будет очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +26°. До обеда столбики термометра будут показывать до +36°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 11 июля: 

  • Если кукушка до 11 июля перестала куковать, то зима наступит раньше.
  • Если листья начинают опадать с этого дня, то наступит ранняя осень.
  • Много шишек на ели означает хороший урожай ячменя.
  • Если лес шумит, а ветра нет, то, вероятно, приближается дождь.
  • Подъем уровня воды в водоемах может означать непогоду.

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