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Погода на 11 января: в Днепре будет облачно, возможен снег

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 11 января: в Днепре будет облачно, возможен снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается снег, который, вероятнее всего, пройдет до самого вечера. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показываться до -1°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 11 января: 

  • Густой иней или снегопад — к урожаю злаковых.
  • Метель 11 января — к пасмурному июлю.
  • Звезды в небе мерцают — к морозам.
  • Облака низко плывут — к стуже.

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Новости Днепра про Погода на 11 января: в Днепре будет облачно, возможен снегУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 января: в Днепре будет облачно, возможен снегРусский

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