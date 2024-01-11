Погода на 11 января: в Днепре будет облачно, возможен снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается снег, который, вероятнее всего, пройдет до самого вечера. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показываться до -1°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 11 января:

Густой иней или снегопад — к урожаю злаковых.

Метель 11 января — к пасмурному июлю.

Звезды в небе мерцают — к морозам.

Облака низко плывут — к стуже.

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