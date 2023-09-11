Погода на 11 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясное утро придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 11 сентября:

Если журавли на юг улетели, то зима ранней будет.

Гуся увидеть в небе – к дождю, лебедя – к снегу.

Гром гремит – осень будет теплой.

Журавли улетели – скоро похолодает.

Скворцы на юг не летят – наступило «бабье лето».

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