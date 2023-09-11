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Погода на 11 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 11 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясное утро придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +22°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 11 сентября: 

  • Если журавли на юг улетели, то зима ранней будет.
  • Гуся увидеть в небе – к дождю, лебедя – к снегу.
  • Гром гремит – осень будет теплой.
  • Журавли улетели – скоро похолодает.
  • Скворцы на юг не летят – наступило «бабье лето».

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Новости Днепра про Погода на 11 сентября: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 11 сентября: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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