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Погода на 11 сентября: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 11 сентября: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем ​​и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 11 сентября: 

  • Если утром идет дождь — ждите хорошую погоду.
  • Каркание ворон предсказывает ливень.
  • Если деревья трещат, то ожидите сухую погоду.

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