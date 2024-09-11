Погода на 11 сентября: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 11 сентября:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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