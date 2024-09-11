Погода на 11 сентября: в Днепре будет облачно с прояснениями

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем ​​и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 11 сентября:

Если утром идет дождь — ждите хорошую погоду.

Каркание ворон предсказывает ливень.

Если деревья трещат, то ожидите сухую погоду.

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